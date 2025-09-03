Representante de Exteriores de UE envía condolencias por accidente de funicular en Lisboa

Bruselas, 3 sep (EFE).- La alta representante de los Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, expuso este miércoles sus "más sinceras condolencias a las víctimas, sus familias y todos los afectados" por el descarrilamiento hoy del funicular Ascensor de la Gloria, que cobró la vida de 15 personas y dejó 18 heridos.