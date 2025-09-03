Mundo

Rusia derriba más de cien drones sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 3 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche y las primeras horas de esta mañana un total 105 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 04:30
El parte castrense, publicado en Telegram, indicó que la mayor parte de los ataques se concentró en las regiones de Rostov, Briansk y Krasnodar, donde fueron abatidos 25, 24 y 20 drones, respectivamente.

Debido a la caída de un dron junto a una estación ferroviaria de la región de Rostov quedó interrumpido temporalmente suministro de electricidad a las catenarias, lo que provocó el retraso de 26 trenes, según informó Ferrocarriles de Rusia.

El mando militar ruso, que precisó que los ataques aéreos se produjeron entre las 23:00 del martes y las 07:00 de hoy (GMT+3), añadió que las defensas antiaéreas derribaron ocho drones en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y un total de 17 sobre el mar Negro y de Azov, que bañan sus costas.

Los demás aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las regiones de Kaluga (diez) y Smolensk (uno).

