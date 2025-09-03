Rusia derriba más de cien drones sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 3 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche y las primeras horas de esta mañana un total 105 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.