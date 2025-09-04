Arrestan a dos ciudadanos turcos armados antes de festividad religiosa en Viterbo (Italia)

Los sospechosos fueron interceptados por agentes de la unidad antiterrorista Digos tras mostrar un comportamiento considerado sospechoso y, al ser registrados, se les incautó una metralleta, una pistola y decenas de municiones, indicaron este jueves medios locales.

Según las autoridades, no se encontraron explosivos, y por el momento no se puede confirmar que los individuos estuvieran planeando un atentado, tal y como han sugerido algunos medios.

La detención se produjo alrededor de las 18.00 hora local (16.00 GMT) de este miércoles, apenas unas horas antes del inicio del evento religioso.

Ante la posible amenaza, se activó de inmediato un plan de seguridad extraordinario que incluyó el despliegue de cuerpos especiales, francotiradores, unidades antiexplosivos y vigilancia reforzada a lo largo del recorrido de la procesión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La 'Macchina di Santa Rosa' es una torre de aproximadamente 30 metros de altura, transportada a hombros cada 3 de septiembre por un centenar de hombres a través de las calles del centro de Viterbo, en honor a la patrona de la ciudad, Santa Rosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como medida preventiva sin precedentes, la procesión se llevó a cabo con el alumbrado público encendido en varios tramos, rompiendo con la tradición que exige que el recorrido se realice completamente a oscuras, de forma que destaque la iluminación propia de la Macchina.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, elogió este jueves la labor de las fuerzas de seguridad y calificó la operación de decisiva para garantizar el desarrollo seguro del evento.

"Una operación decisiva que permitió celebrar con seguridad un evento único en el mundo, reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la Humanidad y que representa una tradición secular profundamente sentida por los habitantes de Viterbo y por muchísimos italianos", escribió en su cuenta de X.