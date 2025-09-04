El presidente dominicano felicita a su homólogo guyanés por ganar las elecciones

"Felicito al amigo presidente Irfaan Ali por su triunfo en las elecciones de Guyana", dijo el gobernante caribeño a través de su cuenta de X.

Abinader deseó "muchos éxitos" a Ali "en esta nueva etapa" y reafirmó su "voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación" entre los "pueblos" de ambos países.

En Guyana, el secretario general del gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), Bharrat Jagdeo, aseguró este jueves que obtuvieron "una victoria aplastante" en las elecciones generales y regionales celebradas el pasado lunes.

La Comisión Electoral de Guyana todavía no ha realizado el anuncio oficial de los resultados, pero sí son públicas las actas de escrutinio de los distintos distritos electorales.

En una conferencia de prensa, Jagdeo dijo que, según los datos disponibles, el PPP/C obtuvo 46.513 votos más que los otros cinco partidos en contienda juntos.

Esto le otorgó el 55,32 % del total de votos emitidos, un 10,8 % más que los demás partidos, por lo que el presidente Irfaan Ali revalidará para un segundo mandato.

El dominicano Abinader ha viajado a Guyana tres veces en los últimos dos años, consolidando una relación estratégica con esta nación sudamericana, que ha cobrado protagonismo en la región por su rápido ascenso como potencia petrolera.