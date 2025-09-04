Empresarios lanzan una campaña para duplicar la inversión extranjera en México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa más de 2.000 asociaciones empresariales y alrededor del 80 % producto interno bruto (PIB) nacional, presentó la estrategia durante el anuncio del foro 'México IA+ Inversión Acelerada' en noviembre próximo.

Max El-Mann, presidente del Comité de Inversión y Relocalización de Empresas del CCE, explicó que el objetivo es capitalizar la coyuntura actual del ‘nearshoring’ y las ventajas arancelarias frente a otras regiones.

“Nosotros esperamos lograr duplicar esa cantidad (34.000 millones de dólares) porque las oportunidades que se están presentando hoy en el país y la forma en los aranceles nos dejan en mejor posición que cualquier otro país del mundo”,señaló.

También enfatizó que las oportunidades del país "son de verdad históricas”, al referirse a la meta de que la IED supere los 70.000 millones de dólares, tras acumular más de 34.200 millones en el segundo trimestre de 2025.

El presidente del CCE, Francisco Cervantes, añadió que no existe un calendario preciso para alcanzar esa cifra, aunque confió en que la nueva campaña permitirá acelerar proyectos en sectores estratégicos.

“El tiempo no lo sabemos, no lo estimamos, pero esperamos cerrar el año con una buena cantidad de inversiones y de resultados, además en momentos de desaceleración”, afirmó.

El dirigente empresarial destacó que ?Invierte y Elige México' sumará a los esfuerzos del país por impulsar infraestructura tecnológica, en particular en áreas vinculadas a la inteligencia artificial, la transición energética y la digitalización de industrias.

El plan también contempla un mayor acompañamiento de las empresas que busquen instalarse o ampliar operaciones en México, con facilidades regulatorias y de financiamiento.

De acuerdo con el CCE, la campaña está diseñada sobre tres ejes: inteligencia de inversión y alianzas sectoriales, aceleración regulatoria y capital de desarrollo.

Estas palancas se materializarán en mesas de negocios, vitrinas tecnológicas y agendas personalizadas, añadió El-Mann.

“La decisión de invertir es ante todo una decisión de confianza. Desde el CCE ofrecemos esa confianza con hechos. En los próximos meses daremos seguimiento público a todos los proyectos”, sostuvo.

Los empresarios resaltaron que México cuenta con ventajas únicas para consolidarse como destino de capital extranjero: integración con América del Norte, una red de 14 tratados comerciales que abren acceso a más de 50 países, estabilidad macroeconómica y un bono demográfico con miles de ingenieros y técnicos calificados.

“Invitamos a la comunidad internacional, a las empresas mexicanas y extranjeras, a las y los jóvenes de México —porque su talento es la ventaja más poderosa del país. México no solo tiene condiciones para traer inversión, tiene razones para liderar una nueva base de crecimiento”, concluyó el líder empresarial.