La moda italiana se inclina ante el "rey" Giorgio

"Lloramos la pérdida de alguien a quien siempre hemos considerado un amigo, nunca un rival. Lo conocemos desde hace más de 50 años, desde 'Mare moda a Capri', donde desfilábamos juntos, como en tantos otros momentos de moda que compartimos. No podemos sino inclinarnos ante su inmenso talento ante los cambios que ha aportado a nuestro trabajo y, sobre todo, ante su constante fidelidad a un único estilo, el suyo", escribió Valentino en sus redes sociales.

El resto de diseñadores y casas de moda que como Armani han hecho la Historia de la moda italiana fueron despidiendo al "rey Giorgio" y reconociendo su enorme genialidad.

"El gran ejemplo y los valores de un hombre excepcional que influyó profundamente en la historia de la moda italiana, así como su gran visión y energía emprendedora, siguen vivos hoy y siempre lo estarán", declaró Leonardo Ferragamo, presidente de Salvatore Ferragamo Spa.

Ermenegildo Zegna, empresario y consejero delegado del grupo, afirmó: "Agradezco una vez más al maestro Giorgio Armani por inspirarnos, por regalarnos su inconfundible interpretación de la belleza y por difundir la cultura del 'Made in Italy' por todo el mundo".

Mensajes que llegaron también del mundo de las finanzas y de la Milán más cultural. "Giorgio Armani fue un gran emprendedor, un hombre de cultura sensible y refinado y, sobre todo, un mentor y un amigo para mí. Durante medio siglo, sus creaciones han representado la máxima expresión del gusto italiano, un símbolo de elegancia y belleza atemporal. Siento un gran cariño por su familia y seres queridos", fueron las palabras de John Elkann, presidente de Ferrari y Stellantis, y nieto de Gianni Agnelli.

Remo Ruffini, director ejecutivo de Moncler, también confesó: "Desde niño lo consideraba un modelo a seguir, una guía. Era el símbolo de mis sueños, un referente para cualquiera que amara este mundo. Su constancia, su elegancia, su capacidad de mirar hacia adelante con claridad y valentía marcaron una época y abrieron un camino":

"Era lo que muchos hubieran deseado ser, y lo que nadie jamás podrá igualar. Un ejemplo que nos acompañará para siempre", agregó.

Renzo Rosso, presidente del Grupo OTB, calificó al diseñador de "un gran icono que el mundo extrañará mucho, pero gracias a todo lo que construyó permanecerá inmortal. Y esto es quizás lo más hermoso que podemos tener de él: su inmortalidad".

El encuentro con Giorgio Armani "marcó mi transición a una mujer nueva, independiente y libre", afirmó la actriz Claudia Cardinal. "El mundo pierde al hombre que puso en cada gesto, cada giro, cada intención, una visión que no terminará con él", agregó.

Donatella Versace lamentó la pérdida de "un gigante" que "ha hecho historia" y que "será recordado para siempre", mensaje que acompañó con una foto en blanco y negro de Armani en su cuenta de X.

El último mensaje de Giorgio Armani se publicó en redes sociales y se convirtió inmediatamente en su testamento: "El legado que espero dejar es de compromiso, respeto y cuidado por las personas y el mundo. Ahí es donde todo comienza".