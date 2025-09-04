Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 28,2 % para 2025

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 0,9 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de julio.
El año pasado, los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 117,8 %.
De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a agosto y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el octavo mes del año un 2,1 %, en comparación con julio último.
El dato oficial de la inflación de agosto será dado a conocer el próximo día 10.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 27 y el 29 de agosto, los economistas privados proyectan para este mes de septiembre una tasa de inflación del 1,8 %.
De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, la inflación avanzó en julio un 1,9 % en relación a junio y un 36,6 % en términos interanuales.
Tras haber registrado fuertes alzas en los primeros meses de 2024, los precios al consumidor han moderado progresivamente su ritmo de incremento, gracias a la dura política monetaria y fiscal impuesta por el Gobierno de Javier Milei.