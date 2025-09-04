Los fabricantes chinos de pantallas superan por primera vez el 50 % de las ventas globales

Entre enero y junio, las firmas chinas de ese sector obtuvieron unos ingresos combinados de unos 29.300 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 7 %.
Además, su cuota de mercado a nivel global pasó del 48,8 % al 52,1 %, superando a Corea del Sur (del 33,2 % al 30 %) o a Japón (del 4,2 % al 3,5 %).
Por el momento, reconoce el informe, la surcoreana Samsung sigue liderando el sector en materia de beneficios operativos, aunque con un menor margen sobre firmas chinas como TCL CSOT o BOE.
Esta última, con una facturación de 14.200 millones de dólares, es la única china a la que Cinno sitúa a la misma altura que la mencionada Samsung o que la también surcoreana LG en cuanto a capacidad de generar ingresos.
