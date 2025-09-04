Los fabricantes chinos de pantallas superan por primera vez el 50 % de las ventas globales

Shanghái (China), 4 sep (EFE).- Los fabricantes chinos de pantallas aglutinaron en el primer semestre más de la mitad de la facturación global del sector por primera vez, según un informe de la consultora Cinno citado hoy por el portal de noticias económicas local Yicai.