MSF advierte de riesgo de "limpieza étnica" en Cisjordania por la violencia de los colonos

La organización denunció en un comunicado que sus equipos han sido testigos de "prácticas descaradas" impuestas por la "ocupación israelí", para expulsar a la población palestina de su territorio e impedir cualquier posibilidad de retorno, como la demolición de viviendas, las restricciones de movilidad impidiendo el acceso a servicios médicos, educativos y al suministro de agua.

"El riesgo de limpieza étnica -mediante el desplazamiento forzoso de las comunidades palestinas- consolidará un cambio demográfico permanente", afirmó la coordinadora de proyectos de MSF en Jenin y Tulkarem, Simona Onidi.

MSF destacó que en los meses de abril y mayo 246 personas, entre ellas al menos 97 niños, fueron desplazadas forzosamente de 12 localidades de la gobernación de Hebrón en el sur de Cisjordania, tras la destrucción de sus viviendas.

En este sentido, la organización criticó el plan de construcción de 3.410 viviendas para colonos aprobado por Israel, en la zona conocida como E1 de Cisjordania, que dividiría completamente Cisjordania, bloquearía el norte del sur y separaría Jerusalén Este del resto de Cisjordania.

"Este es uno de los intentos más claros de las autoridades israelíes para acabar con cualquier perspectiva de futuro para Palestina", reconoció la organización.

MSF también denunció la restricción de movilidad que sufre la población palestina debido a que los colonos instalan puestos de control que "pueden aparecer de forma impredecible" y limitan el acceso a la "atención sanitaria, la escuela, el trabajo y otros servicios esenciales.

Afirmó que desde mayo el suministro público de agua en Hebrón se ha reducido al 50% por parte de Israel debido a la disminución del suministro por el corte de tuberías, afectando a casi 800.000 personas.

La organización instó a los Gobiernos, especialmente a aquellos con estrechos vínculos políticos, militares o económicos con Israel (incluidos los Estados miembros de la Unión Europea y Estados Unidos) a que "ejerzan una presión significativa para poner fin a las prácticas que perjudican y desplazan por la fuerza a los palestinos", y a que garanticen el fin de la "ocupación, ilegal según el derecho internacional".

El 21 de enero de 2025 Israel lanzó sobre Cisjordania la macrooperación 'Muro de Hierro', con el objetivo de combatir a las milicias locales y que se ha convertido hasta la fecha en la operación continua más larga sobre el enclave desde la Segunda Intifada (2000-2005).

Desde entonces 30.000 personas han sido desplazados, y según la ONU al menos 181 palestinos han muerto; además se han producido cerca de un millar de ataques que han producido daños a personas o propiedades.