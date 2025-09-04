Oxfam: Los países ricos incumplen la financiación climática para ocho naciones africanas

Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Uganda recibieron en conjunto un promedio de 1.700 millones de dólares anuales, entre 2013 y 2022, en subvenciones de apoyo climático, según un informe publicado por Oxfam y la IGAD.

De acuerdo con el documento, divulgado antes de la segunda Cumbre Africana sobre el Clima (ACS2) que se celebrará la próxima semana en la capital de Etiopía, Adís Abeba, esta cifra representa un 96 % menos que los 41.800 millones de dólares que los países de la IGAD afirman necesitar anualmente para implementar sus planes nacionales de acción climática hasta 2030.

Esta cantidad también es "un 25 % inferior a los 2.300 millones de dólares anuales que declaran los países ricos, incluyendo subvenciones y préstamos", subrayo Oxfam en un comunicado, al advertir de que estos préstamos "están agravando la crisis de la deuda, lo que reduce la capacidad de los países para afrontar los impactos del cambio climático".

"Las naciones ricas y contaminantes incendiaron el planeta y luego se cruzaron de brazos y enviaron agua a los países con mayor impacto para apagarlo. Deben asumir la responsabilidad del daño que están causando y financiar adecuadamente la acción climática en los países donde el cambio climático está causando estragos en las comunidades menos responsables de la crisis", declaró la directora de Oxfam para África, Fati N'Zi-Hassane.

Los países de África oriental se encuentran entre los más afectados por la crisis climática, a pesar de contribuir con tan solo el 0,09 % de las emisiones globales de carbono.

Más de 63,3 millones de personas en siete de los ocho países de la región enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en 2024, y 126,7 millones de personas -el 40 % de la población- en la región de la IGAD carecían de acceso a agua potable, según la organización humanitaria.

Los llamamientos de ayuda humanitaria se duplicaron, pasando de 3.100 millones de dólares a 6.100 millones de dólares durante la crisis del hambre de 2021 y 2023; pero "la financiación fue insuficiente (...) con menos de la mitad de los recursos solicitados entregados en la mayoría de los años", apuntó Oxfam.

"Las naciones ricas y contaminantes tienen la obligación de proporcionar suficiente financiación climática a los países de la mayoría del mundo, de conformidad con los acuerdos internacionales que firmaron", concluyó N'Zi-Hassane.