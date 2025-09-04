Rauw Alejandro quiere poner la bandera de la cultura latina “bien en alto”

“Estoy con mucha alegría, estoy con mi gente llevando nuestra bandera en alto, nuestra cultura también. No tan solo yo, sino todas las personas que han pasado por aquí”, dijo a EFE horas antes de recibir el galardón en la categoría "Visión".

El popular artista insistió en la importancia de representar una cultura que forma parte de la identidad de miles de personas, sobre todo en Estados Unidos.

“Para mí es un honor y se trata de eso, de seguir como persona, como artista. Y nada, tratar de dar mi granito de arena, a lo mejor de mí, y poner la cultura arriba”, indicó.

Rauw Alejandro fue honrado por "su aporte innovador a la música latina y su impacto global", en los premios entregados cada año por la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés).

El también productor y compositor, que presentó en 2024 su quinto álbum 'Cosa Nuestra', adelantó que prepara un nuevo proyecto titulado 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', con el que quiere seguir mostrando sus raíces caribeñas.

“Estamos de tour, gracias a Dios, estamos girando con ‘Cosa Nuestra’. Todavía no terminamos hasta final de año y por ahí viene, por ahí viene el ‘Capítulo 0’, lo que pasó un poquito antes de Cosa Nuestra y seguimos divirtiéndonos y haciendo música”, adelantó.

Reconocido entre los exponentes más populares del género urbano latino, Rauw Alejandro ganó un Latin Grammy y tiene cuatro nominaciones al Grammy, además de recibir dos Premios Billboard de la Música Latina y dos Premios Lo Nuestro.

Los Premios a la Herencia Hispana cuentan con el apoyo de más de 40 instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina y reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos en Estados Unidos.

Este 2025 además serán reconocidos la icónica Gloria Trevi, los actores Cheech Marín y Rosie Pérez, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores.