Reyes de España envían al presidente portugués la solidaridad del país por las víctimas

Madrid, 4 sep (EFE).- Los reyes Felipe VI y Letizia han enviado al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, un mensaje de condolencia por el accidente del funicular en Lisboa, que ha causado 16 víctimas mortales, y le han transmitido su solidaridad y la del pueblo español.