Rusia derriba más de medio centenar de drones sobre tres de sus regiones y el mar Negro

Moscú, 4 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en las últimas horas un total de 55 de ala fija sobre tres regiones del país y las aguas del mar Negro, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.