Rusia estima que los intercambios comerciales con Armenia caerán a la mitad este año

Moscú, 4 sep (EFE).- El vice primer ministro ruso Alexéi Overchuk afirmó hoy que se espera que los intercambios comerciales con Armenia caigan a la mitad este año, de 12.400 millones de dólares a unos 6.000 millones.