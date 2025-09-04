Venezuela dice que devolvió a EEUU a un ciudadano norteamericano deportado por Washington

"Se devolvió una persona de sexo masculino, ¿saben por qué se devolvió? Porque es gringo, es gringo, y nos lo mandaron para acá. Él llegó aquí (y dijo) 'I don't speak spanish' (no hablo español)", aseguró el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según Cabello, el ciudadano es del estado Minnesota, EE.UU., y tiene cuatro hijos, aunque, aseguró, llevaba "dos meses preso" en la nación norteamericana antes de ser enviado a Venezuela.

"¿Que Estados Unidos nos mande un estadounidense deportado para Venezuela siendo estadounidense? ¿Quién hace eso, Dios mío? O sea, ¿no hay alguien que lleve el control de eso en Estados Unidos, que maneje eso con seriedad?", expresó el chavista, para quien se trata de una "falta de seriedad y de orden" por parte de la Administración de Trump.

Por otra parte, Cabello dijo que los cerca de 250.000 venezolanos a los que EE.UU. decidió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación, y que expirará el 10 de septiembre, habían sido engañados para que salieran de su país y "ahora Estados Unidos ya no los considera necesarios y les están diciendo 'se acabó'".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este miércoles, el Ministerio de Interior venezolano informó de la llegada de un nuevo grupo de migrantes en un avión de la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes compartidas en Instagram, procedente de Texas, como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa gubernamental 'Gran Misión Vuelta a la Patria', que promueve el retorno de migrantes venezolanos, indicó que el grupo estaba conformado por 30 mujeres, 250 hombres, 3 niñas y 3 niños.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que más de 70 niños de su país continúan "secuestrados" por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su siglas en inglés), al que Caracas acusa de separar a los menores de sus padres deportados.