Comisión Europea se desmarca de las declaraciones de Ribera sobre el genocidio en Gaza

"No le corresponde a la Comisión juzgar sobre estas cuestiones y definiciones, sino a los tribunales, y no ha habido decisión del colegio sobre este asunto en particular", dijo la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, preguntada en una rueda de prensa si Ribera hablaba en su nombre o en el de el Ejecutivo comunitario.

En su discurso de inauguración del curso universitario en la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA), Ribera dijo este jueves que el "genocidio en Gaza expone la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, incluso mientras las protestas se extienden por ciudades europeas y 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU piden un alto el fuego inmediato".

Tras esas declaraciones, el Ministerio de Exteriores israelí dijo que Ribera "se ha convertido en portavoz de la propaganda de Hamás".

"Condenamos enérgicamente las acusaciones infundadas de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Con ellas, Ribera se ha convertido en portavoz de la propaganda de Hamás", dijo el Ministerio Exteriores israelí en un comunicado.

La portavoz comunitaria insistió este viernes en que "no hay posición de la Comisión".

"Establecer si se han cometido crímenes internacionales, incluyendo el genocidio, es competencia de los tribunales nacionales e internacionales que puedan tener jurisdicción. La calificación legal de un acto de genocidio requiere un adecuado establecimiento de hechos y la determinación jurídica", agregó el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas, más de 18.000 de ellos niños.