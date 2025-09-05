El Cervantes inaugura en Shanghái una exposición sobre mujeres artistas y coleccionistas

La iniciativa reúne a 41 artistas españolas y chinas gracias al comisariado de las expertas en arte contemporáneo Rosina Gómez-Baeza, Ma Nan y Lucía Ybarra.

Según la institución, las obras se reparten en ejes temáticos con un recorrido "que aborda conceptos como la identidad, la corporeidad y el género, las narrativas espaciales, la tradición y la memoria" a través de lenguajes diversos como la pintura, el videoarte o técnicas mixtas e instalaciones.

"Desde una perspectiva feminista, esta muestra hace evidentes las limitaciones de una narrativa que suele ser lineal y unidireccional. En su lugar, la exposición propone otra manera de entender el tiempo cíclico basado en la restauración, el equilibrio y la diversidad", explica el Cervantes de Shanghái.

El objetivo es "cubrir las ausencias notables de numerosas creadoras y coleccionistas" para así "completar la historia del arte universal", siguiendo la estela de un ciclo de mesas redondas y exposiciones organizado por la institución cultural con ese propósito.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 22 de octubre en el Museo de Arte Jiushi, situado en el Bund, el nombre que recibe la emblemática ribera occidental del río Huangpu que a finales del siglo XIX y principios del XX fue el rico y poderoso centro de Shanghái, la cual llegó a ser conocida como la 'París de Oriente'.