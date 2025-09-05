Mundo

El IBEX 35 cae el 0,45 % por la subida del desempleo en EE.UU. y las caídas en Wall Street

Madrid, 5 sep (EFE).- La Bolsa española perdió el 45 % este viernes, aunque conservó los 14.800 puntos, lastrada por el dato de desempleo de Estados Unidos, que repuntó en agosto una décima hasta el 4,3 %, y el mal comportamiento de Wall Street.

Por EFE
05 de septiembre de 2025 - 12:55
El principal índice del mercado español, el IBEX 35, cedió 67,4 puntos, ese 0,45 %, y cerró en los 14.850 enteros. En la semana retrocede el 0,57 % y en el año avanza el 28,08 %.

El selectivo español abría con avances y mostró dudas durante las primeras horas de negociación para pasarse al terreno negativo después, ante el mal comportamiento que mostraba Wall Street tras analizar el repunte del desempleo en EE.UU. en agosto, mes en el que se crearon 22.000 nuevos puestos de trabajo (lejos de los 75.000 previstos).

De los grandes valores, Inditex perdió el 1,41 %, como el tercer valor más bajista de la tabla; por detrás, BBVA bajó el 1,3 %, como el cuarto mayor descenso; Banco Santander, el 1,18 %, como el quinto; Repsol, el 0,94 %, como el séptimo, e Iberdrola, el 0,1 %. En positivo logró cerrar Telefónica (0,8 %).

