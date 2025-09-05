El petróleo Brent baja un 2,22 %, hasta los 65,50 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,49 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,99 dólares.

La caída del Brent se atribuye a la expectativa de un aumento de la producción por parte de la OPEP+ en su reunión del próximo domingo, lo que podría incrementar la oferta global y mantener presión sobre los precios.

Además, los analistas señalan que los inventarios de crudo en Estados Unidos subieron inesperadamente, lo que refleja una menor demanda de lo anticipado en la primera potencia mundial.