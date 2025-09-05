Hallan sin vida a empresario hotelero secuestrado en el sureste de México

En un comunicado, la FGECAM precisó que el hallazgo fue realizado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en una zona rural del municipio de la Candelaria, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Campeche (capital).

“Ya se cuenta con una línea de investigación, que permitirá avanzar en la identificación y localización de posibles responsables”, señaló el documento oficial, el cual también mencionó que las autoridades estatales continuarán informando los avances en la investigación.

A través de redes sociales, su hija, Norma Grajales Paredes, comunicó en la madrugada de este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de su padre.

“Para comunicarles que ya encontramos a mi papito, desgraciadamente, él no está en este mundo. Nuestra familia les agradece por todo el apoyo prestado para su búsqueda”, expresó Grajales Paredes.

También agradeció el apoyo brindado durante la búsqueda que convocó desde el 3 de septiembre, en la que pidió el soporte de la comunidad, principalmente de medios de transporte para localizar al mayor de edad.

Durante la jornada de búsqueda, Grajales Paredes pidió a los secuestradores, vía redes sociales, que le devolvieran a su padre, explicando que son una “familia de trabajos, no de problemas”.

“Así nos criaron nuestros padres, quienes lo conocen saben que él no se mete en problemas, es gente de paz. Nosotros no tomaremos represalias ni nada, sólo queremos a nuestro papito, pues él está enfermo”, manifestó en una publicación el 3 de septiembre mostrando fotografías del medicamento con el que el empresario trataba su enfermedad.

A pesar de que Campeche es uno de los cuatro estados con menor incidencia delictiva a nivel nacional, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (Envipe) apunta que el 63,1 % de la población percibe la entidad como insegura.

A ello se suma que la extorsión es el delito que más golpea al sector empresarial, con impactos directos sobre la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la generación de empleos, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El pasado 6 de julio, México implementó la estrategia nacional contra la extorsión instruida por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, según los resultados reportados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se han atendido 18.239 llamadas, 58 % de ellas fueron extorsiones no consumadas “debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”.