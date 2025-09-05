La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,37 %

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 0,37 %, hasta las 1.997.624,40 unidades.