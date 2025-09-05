La película 'Kinra' representará a Perú en los premios Oscar y 'Cuadrilátero' en los Goya

La selección para ambas cintas estuvo a cargo de un comité conformado por especialistas del sector cinematográfico peruano, propuestos por los gremios y asociaciones cinematográficas nacionales, de acuerdo a las bases establecidas por las Academias de Cine de Estados Unidos y España, respectivamente.

Las películas seleccionadas fueron anunciadas por el Ministerio de Cultura de Perú y podrán acceder al Estímulo a la Promoción Internacional de los Estímulos Económicos, mecanismo que les permitirá fortalecer sus campañas y difundir sus propuestas en el camino hacia una eventual nominación.

'Kinra', ópera prima de Patatonic, producida en Cusco, narra la historia de Atoqcha, un joven que transita entre su hogar en las montañas, junto a su madre; y la ciudad de Cusco, donde busca abrirse camino como estudiante universitario.

En ese recorrido, encontrará un amigo que lo acoge como familia, aunque nunca dejará de extrañar a su madre y a su hermana, quien también persigue su propio destino. Su viaje refleja la dualidad de volver y empezar de nuevo, con un corazón dividido entre sus raíces y el futuro que anhela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La película tuvo su estreno mundial en el último Festival de Cine de Mar del Plata (Argentina), donde obtuvo el Premio Astor Piazzolla al mejor largometraje, convirtiéndose en la segunda película peruana -después de 'La teta asustada'- en recibir el máximo galardón en un festival de clase A.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, fue exhibida en el Festival de Cine de Lima (2024), donde consiguió múltiples reconocimientos, entre ellos mejor ópera prima, premio del jurado de la crítica internacional y mejor película peruana.

Luego se estrenó en salas de cine comercial a nivel nacional el 14 de noviembre de 2024, con una audiencia de más de 6.000 espectadores.

Su producción fue posible gracias al Concurso Nacional de Proyectos de Largometrajes de Ficción en Lenguas Originarias del Ministerio de Cultura (2017), donde recibió un estímulo económico de 420.000 soles (unos 119.000 dólares al cambio actual).

Por su parte, 'Cuadrilátero' es el quinto largometraje de ficción de Risco y se centra en la vida de Adriana, una mujer que vive con su esposo y sus dos hijos bajo una rutina marcada por la precisión y el orden, pero la noticia de un nuevo embarazo altera el delicado equilibrio de esta familia.

La narrativa, íntima y perturbadora, convierte el hogar en un verdadero 'cuadrilátero' donde los personajes luchan por mantener la unidad familiar mientras enfrentan sus propias contradicciones.

La película tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Friburgo (Suiza), donde inició un recorrido exitoso que le permitió obtener diez premios en festivales internacionales.

También participó en el Festival de Biarritz Amérique Latine 2024, y gracias al Estímulo a la Promoción Internacional otorgado por el Ministerio de Cultura, pudo desarrollar su estrategia de participación en este certamen.

Su estreno en salas comerciales se realizó el 16 de junio de 2025, donde reunió a más de 5.000 espectadores en salas nacionales.