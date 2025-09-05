La tasa de desempleo de EEUU en agosto aumenta 4,3 %, con una anémica creación de puestos

Este es el primer informe que el BLS publica después de que el presidente Donald Trump despidiera a la responsable de la institución porque consideró que los malos datos de julio, que mostraban una creación de empleo de 73.000 nuevos puestos, estaban siendo tergiversados.

Los analistas esperaban que en agosto, un mes normalmente complicado para la creación de empleo, se generaran unos 75.000 nuevos puestos de trabajo, con lo que estos malos datos dan garantías adicionales a los mercados de que habrá una bajada de los tipos de interés este mes durante la reunión de la Reserva Federal (Fed).

Poco después de publicado el informe, el mandatario estadounidense Donald Trump renovó la presión para que la Fed y su presidente, Jerome Powell, recorten las tasas.

"Jerome 'Tardón' Powell debería haber bajado los tipos hace tiempo. Como siempre, ¡llega demasiado tarde!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, dijo -en X- que el presidente republicano "ha creado más de medio millón de empleos bien remunerados en el sector privado, todos ellos destinados a trabajadores nacidos en EE.UU.", aunque dijo que este progreso se ha visto entorpecido por Powell, a quien pidió que "haga lo correcto" y rebaje los tipos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, justificó por su parte que durante el Gobierno Trump "toda la creación de empleo en EE.UU. ha provenido de trabajadores nativos".

"Si la oferta de nuevos inmigrantes ilegales se reduce a cero, como ha sucedido, entonces no habrá trabajadores no nativos que ocupen puestos de trabajo a los trabajadores nativos", aseguró el asesor.

El sector de la salud y cuidados fue el que lideró la creación de empleo, con 31.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que no hubo grandes cambios en la mayoría de sectores, aunque con un mal dato para el sector manufacturero, que perdió 12.000 empleos.

El empleo en el Gobierno federal, afectado por los profundos recortes de la Administración Trump, volvió a resentirse con una destrucción de 15.000 puestos y con un balance de -97.000 empleos desde enero.

Por grupos, el desempleo entre mujeres fue del 3,8 %, mientras que entre los hispanos se mantuvo sin grandes cambios en el 5,3 % y entre los afroamericanos fue del 7,5 % y entre los adolescentes del 13,9 %.

El desempleo entre los afroamericanos y especialmente entre las mujeres afroamericanas sigue siendo un lastre para el dato de desempleo, debido a una desigualdad ya estructural.

La participación laboral en agosto aumentó una décima hasta el 62,3 %, mientras que los ingresos por hora volvieron a registrar un aumento del 0,3 %.

El informe publicado hoy revisó al alza la creación neta de empleo de junio desde los 73.000 a los 79.000 nuevos puestos de trabajo y actualizó el informe de junio con una pérdida neta de empleos de 13.000.