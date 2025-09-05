Los muertos en Gaza superan los 64.000 tras 700 días de ofensiva israelí, según Sanidad

Además de los fallecidos Sanidad denunció que 442 heridos llegaron a los desabastecidos hospitales de la Franja, que desde el inicio de la ofensiva israelí han atendido a 162.005 personas heridas por los bombardeos o mientras buscaban ayuda humanitaria.

En las últimas tres semanas, el Gobierno israelí ha ejecutado su plan de ocupación de la ciudad de Gaza con bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.

El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza, que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy