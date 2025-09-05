Rusia ataca Ucrania con 157 drones y 7 misiles

Treinta y cinco drones de ataque y los 7 misiles no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas.

Otros 121 drones sí fueron neutralizados sobre varias regiones del norte y el este de Ucrania.

Los misiles lanzados por Rusia fueron 6 misiles S-300 y un Kh-59.

Según las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, 15 drones rusos fueron interceptados sobre el territorio de la región. El gobernador regional, Serguí Lisak, calificó el ataque ruso contra Dnipropetrovsk de “masivo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su vez, Ucrania volvió a atacar infraestructuras energéticas rusas durante la noche. Según Andrí Kovalenko, fue alcanzada una refinería en la región rusa de Kazán.