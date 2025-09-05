Thaksin Shinawatra se va de Tailandia en plena elección de un nuevo primer ministro

En una publicación de X, Thaksin, de 76 años y que estuvo 15 años en el exilio, confirmó esta madrugada que abandonó el país.

El exmandatario explicó que pretendía volar a Singapur en su jet privado la tarde del jueves para acudir a un chequeo médico, si bien su plan inicial se truncó por una demora en el control de inmigración del aeropuerto de Don Mueang (Bangkok) y dio la instrucción al piloto de cambiar el destino por Dubái.

"Tengo la intención de regresar a Tailandia a más tardar el día 8 para comparecer ante el tribunal el 9 de septiembre", señaló, en relación con el fallo que el Tribunal Supremo emitirá el próximo martes sobre si el Departamento de Correccionales actuó conforme a la ley al permitir a Thaksin cumplir condena en un hospital.

Su salida del país se produjo también horas antes de la votación prevista en la Cámara de Representantes tailandesa esta tarde para escoger a un nuevo primer ministro, después de que el Tribunal Constitucional destituyera el pasado viernes a Paetongtarn por haber criticado al Ejército en una llamada con el poderoso político camboyano Hun Sen.

Thaksin, considerado el gobernador en la sombra de su hija Paetongtarn, que duró en el cargo menos de un año, estuvo quince años en el exilio, huyendo de la Justicia.

Regresó al país en agosto de 2023, el mismo día que el partido dominado por el clan de la familia Shinawatra, el Pheu Thai, asumió de nuevo el Gobierno.

A su regreso a Tailandia fue detenido para cumplir varias condenas pendientes por corrupción, pero el político no llegó a dormir ni una noche en la cárcel al alegar problemas de salud y, en su defecto, fue trasladado a un hospital, donde permaneció seis meses bajo custodia policial.

Posteriormente, accedió a un régimen de arresto domiciliario, que terminó de cumplir en agosto de 2024.