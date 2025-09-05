Trump afirma que pronto hablará con Putin

La llamada de Donald Trump con líderes europeos ocurrió después de una cumbre en París destinada a consolidar planes para darle garantías de seguridad a Ucrania cuando haya un alto el fuego.

“Sí, lo haré”, dijo Trump a una periodista que le preguntó si hablaría próximamente con el líder del Kremlin, durante una cena con destacados ejecutivos de la tecnología en Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo el viernes que las conversaciones con Trump “pueden organizarse muy rápidamente si es necesario”, pero rechazó de plano la idea de que existan garantías de seguridad occidentales para Kiev.

“¿Pueden los contingentes militares extranjeros, especialmente europeos y estadounidenses, proporcionar y garantizar la seguridad a Ucrania? Definitivamente no, no pueden”, dijo Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

“Esto no puede ser una garantía de seguridad para Ucrania que sea adecuada para nuestro país”, agregó.

Líderes de 26 países, principalmente europeos, se comprometieron el jueves a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese el fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de atacar nuevamente a su vecino.

Sin embargo, existe una creciente preocupación de que Putin no tenga interés en poner fin al conflicto. La alarma intensificó después de una visita a Pekín esta semana en la que prometió que Rusia seguiría luchando en Ucrania si no se puede alcanzar un acuerdo de paz.