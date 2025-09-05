Von der Leyen habla con Lula del acuerdo UE-Mercosur y de la próxima cumbre del clima

Bruselas, 5 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compartió este viernes con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el "interés común" de ambos en avanzar hacia la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, para el que Bruselas acaba de proponer la fórmula de ratificación y podría firmarse antes de que acabe el año.