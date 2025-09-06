Alcaldía de Caracas anuncia instrucción en manejo de armas de su "cuerpo de combatientes"

Caracas, 6 sep (EFE).- La alcaldesa del municipio caraqueño de Libertador, Carmen Meléndez, informó este sábado que funcionarios de esa dependencia, integrantes del "cuerpo de combatientes", participaron en una jornada de instrucción en el manejo de armas, en momentos en que Venezuela ha denunciado como una "amenaza" un despliegue militar ordenado por EE.UU. en aguas del Caribe como parte de una anunciada operación antidrogas, cerca del país suramericano.