Detienen en Ecuador a venezolano que intentó quemar a su pareja e hijos dentro de su casa

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana que intentó prender fuego a la casa en la que estaban su pareja e hijos, ubicada en el norte de Quito, según informó este sábado la institución.