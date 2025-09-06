'En el camino', del mexicano Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- 'En el camino', sobre un romance homosexual en el mundo de los camioneros obra del director mexicano David Pablos, ganó este sábado el premio a mejor película de la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias.