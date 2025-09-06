Georgia invita a observadores de la OSCE a las elecciones municipales del 4 de octubre

"Para evitar cualquier duda sobre las elecciones, se ha decidido invitar a una misión (de observadores), y ya se ha enviado la carta correspondiente", dijo el jefe del Gobierno en rueda de prensa.
Agregó que las autoridades georgianas esperan que la OSCE y su ODIHR (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos), acepten la invitación y envíen observadores.
"El Gobierno georgiano está plenamente dispuesto a proporcionar todas las condiciones para su labor", subrayó Kobajidze, quien con anterioridad había declarado que invitaría a observadores de la OSCE y la ODIHR solo si la oposición respeta el informe que emitieron sobre las parlamentarias de octubre del año pasado.
Si bien en esos comicios los observadores del OSCE detectaron "muchos casos de coerción" de los votantes, subrayaron la "buena administración de las elecciones y la activa información de los electores", además de "la buena organización de las elecciones".
La oposición denunció fraude en esos comicios y desde entonces se manifiesta periódicamente para demandar su repetición.