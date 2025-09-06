Georgia invita a observadores de la OSCE a las elecciones municipales del 4 de octubre

Tiflis, 6 abr (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, anunció hoy que el Gobierno ha decidido invitar, pese a que no lo tenía previsto, a una misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.