Hija de González Urrutia pide a custodios de su esposo preso hacerle llegar mensaje

"Díganle que sus hijos y yo estamos fuertes, que no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir, porque no descansaremos hasta tenerlo de nuevo en casa", escribió en una carta difundida en su cuenta de X.

Asimismo, la hija del excandidato presidencial llamó a su pareja a mantenerse firme.

"Qué resista, qué rece mucho, qué mantenga la fe (...) no está olvidado ni lo estará jamás", agregó en la que tituló como "Carta a los custodios de Rafael".

Para ella, el mensaje puede ser "una chispa de esperanza" que mantenga su esposo "un día más fuerte", "vivo" y "cerca de volver a casa".

En la misiva, Mariana González señaló que cada semana acude ante las autoridades en busca de noticias sobre su esposo, aunque mencionó que estas "nunca llegan".

El pasado 23 de junio, la hija del dirigente opositor informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su marido por los presuntos delitos de "forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento".

Ese mes, reiteró que Tudares no tiene "nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad", en alusión a la crisis que se desató en Venezuela tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora en la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.

La mujer ha dicho que su pareja "quedó atrapado injustamente y es una víctima" de este conflicto, que llevó, además, a su padre a exiliarse en España en septiembre del año pasado, desde donde el líder opositor reclama la Presidencia de Venezuela, al afirmar que resultó ganador en las elecciones de julio de 2024.