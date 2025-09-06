La película ecuatoriana 'Hiedra', mejor guión de la sección Horizontes de Venecia

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- La película 'Hiedra', de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, fue distinguida este sábado con el premio al Mejor Guión en la 82 edición del Festival de Venecia, según anunció el jurado.