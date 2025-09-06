Zelenski responde a Putin: Él puede venir a Kiev a reunirse conmigo

"Él puede venir a Kiev" a reunirse, señaló Zelenski en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense 'ABC' desde Ucrania.

"No puedo ir a Moscú cuando mi país está a diario bajo ataque de misiles. No puedo ir a la capital de este terrorista", recalcó, en referencia a Putin.

Zelenski subrayó que el jefe del Kremlin es muy consciente de que Moscú no puede ser el lugar de una reunión entre los dos mandatarios.

"Él lo sabe", sostuvo, y repitió en varias ocasiones que Putin no busca un encuentro con él al continuar la guerra en Ucrania.

Después de mencionar a Moscú ya en China como lugar de una posible cumbre entre los dos presidentes, Putin reiteró la víspera en Vladivostok su propuesta.

"La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú", afirmó Putin en el Foro Económico Oriental, donde también calificó de "gratuita" la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país.

Al mismo tiempo, aseguró que a día de hoy no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la supuesta falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, ya que Moscú considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra.

"No le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo con la parte ucraniana es prácticamente imposible sobre los asuntos clave. Incluso si hay voluntad política, lo que dudo, existen dificultades jurídico-técnicas", afirmó.