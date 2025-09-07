Al menos 83 mueren en ataques israelíes en Gaza este sábado

A estos se suman los cuerpos de cuatro personas, que murieron en jornadas anteriores y habían quedado enterrados bajo los escombros de la Franja, recuperados por los equipos de rescate gazatíes.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado al menos a 64.368 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias, controladas por le grupo islamista.

Entre ellos, 2.416 murieron mientras intentaban conseguir alimentos en los puntos de ayuda humanitaria gestionados por la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en las inmediaciones de los puestos militares por donde pasan los pocos camiones que logran entrar con suministros.

Asimismo, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre desde el inicio de la guerra, entre ellos 138 niños.

Las muertes por desnutrición en Gaza han aumentado en los últimos meses como consecuencia del bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria entre marzo y mayo.

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de una hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza. Desde entonces, Sanidad ha contabilizado 109 muertes, 23 de ellas de niños.