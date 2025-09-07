Cinco personas mueren por una creciente súbita en el noreste de Colombia

"Se desplazaban cinco personas -tres mujeres, un menor de edad y el conductor- entre el municipio de Palmar y el de Galán. Se encuentran con esta creciente súbita y desafortunadamente fallecen", expresó el jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) de Santander, Eduard Sánchez.

Los cuerpos de estas personas fueron recuperados por un trabajo conjunto realizado por la Policía, los bomberos y la comunidad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Orfidia León, 46 años; James Afanador, de ocho; Clemencia Reyes, de 47; Pastora Olarte, de 42, y Arnulfo Torres, de 47.

"Este hecho fue inesperado y entristece a estas comunidades. Estamos acompañándolos en este dolor que ellos tienen", añadió Sánchez.

