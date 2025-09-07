El Gobierno rumano supera cuatro mociones de censura por las medidas de austeridad

Las mociones, debatidas durante más de siete horas en una sesión conjunta del Parlamento transmitida en directo por Facebook, no lograron alcanzar la mayoría necesaria para derribar al Gobierno.

Las mociones se quedaron lejos de los 233 votos -la mitad más uno de los parlamentarios- para fructificar, y cada una apenas superó los 100 apoyos, sin alcanzar siquiera los 125 diputados que las habían promovido en un principio.

La oposición, encabezada por el partido ultranacionalista AUR, cuestionaba cuatro de las cinco leyes del segundo paquete de medidas fiscales aprobado por el Ejecutivo, que afectan a pensiones de magistrados, sanidad, empresas estatales, organismos reguladores y fiscalidad.

Los ultranacionalistas denunciaron "abusos legislativos" por parte del gabinete, liderado por el conservador Ilie Bolojan, al haber asumido el contenido del plan sin una votación parlamentaria previa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Al ritmo que nos lleva la coalición actual, pronto seremos insolventes", advirtió el líder del AUR, George Simion, que acusó al Gobierno de "jugar" en lugar de emprender reformas reales, y trató de cuestionar incluso el cuórum de la sesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro Bolojan rechazó las críticas, asegurando que la moción de censura "no aporta soluciones, sino ruido", y acusó a la oposición de bloquear el trabajo del Ejecutivo.

"La clase política rumana se divide hoy entre quienes quieren reformar el Estado y quienes calculan solo ganancias electorales, afirmó en su intervención y defendió estas reformar para modernizar Rumanía.

El Gobierno de gran coalición, integrado por conservadores, socialdemócratas, liberales y la minoría húngara, todos europeístas, sostiene que las reformas fiscales son necesarias para sanear las cuentas públicas en el país con el mayor déficit fiscal (9,3 %) en 2024 de la Unión Europea (UE).