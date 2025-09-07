Ruto asistirá a la inauguración de la polémica megapresa de Etiopía en el Nilo

Ruto será el "invitado principal" en la inauguración de la GERD, "símbolo de la autosuficiencia de África y un hito para Etiopía", señaló la Presidencia en un comunicado.

"La interconexión eléctrica entre Etiopía y Kenia ya suministra electricidad limpia y asequible que fortalece la seguridad energética, estabiliza el suministro durante las sequías e impulsa el crecimiento industrial", explicó.

Junto con la interconexión entre Kenia y Tanzania, estos enlaces regionales mejoran el comercio de energía, así como la estabilidad de la red e impulsan "la integración de África oriental mediante el uso compartido de energías renovables", indicó la nota oficial.

Con una demanda máxima en Kenia que ya supera los 2.392 megavatios y sigue en aumento, agregó, "esta capacidad adicional es vital para abastecer zonas económicas especiales, parques industriales, centros de TIC (tecnología de la información y la comunicación) y la industria agroalimentaria".

Ruto ya llegó este domingo a la capital de Etiopía, Adís Abeba, donde asiste en esta jornada a la segunda cumbre entre África y la Comunidad del Caribe (Caricom).

También acudirá a la segunda Cumbre del Clima de África, que empieza este lunes en Adís Abeba.

La GERD ha sido motivo de una larga disputa con Egipto y Sudán, pues consideran que es una amenaza para su seguridad hídrica y que vulnera acuerdos históricos sobre el uso del agua del Nilo.

Pese a las repetidas garantías de Etiopía de que el proyecto no causaría daños significativos, los tres países no han logrado llegar a un acuerdo en las sucesivas negociaciones que han tenido lugar desde 2015, y Egipto y Sudán han acusado al Gobierno etíope de proceder con las fases del llenado de la presa de manera unilateral.

Sin embargo, Etiopía considera que la GERD es vital para su economía, mientras Egipto y Sudán temen que afecte a los niveles de agua del Nilo en sus respectivos tramos.