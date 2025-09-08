Alertan de auge inédito de desinformación en Chequia que puede influir en las legislativas

Así lo advirtió este lunes a EFE en Praga el politólogo y periodista Vojtech Bohac, coautor de una reciente investigación realizada por 'Voxpot', una entidad de periodismo de investigación especializada en análisis de datos.

Según el estudio, dieciséis sitios web checos que difunden noticias falsas superan en volumen de producción, con más de cuatro mil artículos mensuales, a los principales medios de comunicación del país y van a tener influencia en el desenlace electoral del 3 y 4 de octubre.

Como muestra de esa desinformación, se citan algunas narrativas de esos sitios, en los que se asevera, por ejemplo, que en Bruselas gobiernan "pedófilos", que en la República Checa hay un "gobierno títere" controlado desde Washington y Berlín, o que los "nazis en Ucrania comen niños", y recuerda que este tipo de desinformación está en línea con la propaganda del Kremlin.

Voxpot, financiada con suscripciones privadas, ha estado trabajando en este gran análisis de datos durante los últimos dos meses, y ha hecho un mapeo de la historia completa de 16 de los principales sitios web checos de desinformación, con un total de 360.000 artículos a lo largo de más de 25 años.

La investigación, de la que se han hecho eco varios medios locales, ha sido descrita como el "análisis de datos más extenso hasta la fecha" sobre este tema en la República Checa.

Cerca del 10 por ciento de la desinformación detectada en los sitios estudiados, algunos de los cuales existen desde 1999, son traducciones directas de la supuesta propaganda estatal rusa o enlaces a ella, muchas veces de medios vetados en la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania, como la agencia Sputnik o la televisión RT (Russia Today), según los investigadores.

Los sitios violan así las sanciones de la UE, mientras que "las autoridades checas dudan en actuar por temor a repercusiones políticas, especialmente antes de las elecciones, añaden.

"La falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes contra la desinformación permite que esta prolifere, creando una realidad alternativa que socava la confianza en las instituciones democráticas", apostilla el estudio.

"Caníbales ante las puertas: ¡Los fanáticos verdes quieren que nos comamos entre nosotros!", las "toxinas letales producidas por el trigo genéticamente modificado por Bill Gates" suponen una condena para todos, al igual que la necesidad de "quemar ucranianos o bombardear Occidente con armas nucleares", son algunos otros ejemplos de los titulares de desinformación difundidos en Chequia.

Bohac vaticina que "los partidos antisistema (el SPD de extrema derecha y la alianza comunista Stacilo)" se verán favorecidos por estas noticias falsas, asegurando que esas fuerzas van a beneficiarse de la movilización, al rebufo de las narrativas desinformativas, de "unos pocos cientos de miles de votantes".

Dichas formaciones, según el politólogo, son proclives a la agenda y narrativas de medios rusos, cuya producción es difundida en el país centroeuropeo por sitios como ‘Zvedavec’ (Curioso), 'Nova Republica', del ex ministro de Sanidad y eurodiputado Ivan David, o ‘Protiproud’ (Contracorriente) del Petr Hajek, colaborador del expresidente Václav Klaus.