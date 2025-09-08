Bayrou advierte que el "mayor riesgo" de Francia es seguir "sin cambiar nada"

En su discurso ante la Asamblea Nacional francesa, el centrista Bayrou subrayó que "el destino de Francia está amenazado" por una deuda que "nos sumerge" y cuya financiación ya absorbe todo el crecimiento económico del país.

"Es una hemorragia silenciosa, insoportable", destacó, después de recordar que en los últimos 51 años todos los presupuestos han tenido déficit y eso ha dado lugar a una "aplastante acumulación" de 3,45 billones de euros de deuda, cuyos gastos de financiación aumentan y van a seguir creciendo.

Señaló que si en 2020 el costo de financiación suponía 20.000 millones de euros, en 2024 fueron ya 60.000 millones y para finales de la década se estima que se superarán los 100.000 millones, cuando el crecimiento económico del país supone cada año unos 50.000 millones.

Bayrou denunció duramente la "adicción" de Francia al gasto público. "Gastamos, pero nunca retrocedemos. Se ha convertido en un reflejo y, peor aún, en una adicción. Nos hemos acostumbrado a financiar con crédito los gastos ordinarios del país, los gastos de nuestra vida diaria, los servicios públicos, las pensiones y el pago de las cotizaciones a la seguridad social", lamentó.

Aseguró: "si queremos salvar el barco, el barco en el que estamos y en el que están nuestros hijos, debemos actuar sin demora (...) No está fuera de nuestro alcance", "solo requiere la movilización de todos y un esfuerzo moderado de cada uno si actuamos a tiempo".

El primer ministro justificó la convocatoria de esta moción de confianza, que muchos han calificado de suicidio político, teniendo en cuenta su debilidad parlamentaria, porque "quería" esta "prueba de la verdad".

"Quería esta reunión y algunos de ustedes, la mayoría, probablemente los más sensatos, pensaron que era irrazonable, que era un riesgo demasiado grande. Sin embargo, yo pienso exactamente lo contrario. El mayor riesgo fue no correrlo, dejar que las cosas siguieran sin cambiar nada", subrayó.

El líder centrista se esforzó en dar dramatismo a la situación señalando que lo que está en juego "no es solo una cuestión política, sino una cuestión histórica. (...) Las cuestiones políticas son para las próximas elecciones, las históricas para la próxima generación".

Dirigiéndose a los diputados a modo de desafío sabiendo que su suerte está echada, les dijo que "pueden tumbar un Gobierno, pero no pueden borrar la realidad".

Está previsto que los diputados voten la moción de confianza a última hora de la tarde y que, salvo sorpresa mayúscula, sea rechazada por amplía mayoría, al haber anunciado la oposición que votará en contra, lo que le obligará a presentar su dimisión y la de su Gobierno.

Desde el comienzo del segundo mandato del presidente francés, Emmanuel Macron, en mayo de 2022, se han sucedido al frente del Ejecutivo francés Elisabeth Borne (hasta enero de 2024), Gabriel Attal (hasta septiembre de 2024), Michel Barnier (hasta diciembre de 2024) y François Bayrou.

Si, como todo apunta, Bayrou y su gobierno caen hoy, a Macron se le abren dos escenarios: elegir un nuevo primer ministro o convocar elecciones anticipadas.