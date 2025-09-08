Canciller de Uruguay subraya que la seguridad alimentaria "va de la mano con la paz"

Así lo dijo durante el lanzamiento oficial de la candidatura de Juan Carlos Ojeda Viglione al cargo de secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL).

"Si hablamos de desarrollo económico, si hablamos de estabilidad, si hablamos de crecimiento sin paz eso es absolutamente imposible", enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, quien fuera subdirector general de la FAO añadió: "En mis anteriores responsabilidades había un tema que siempre lo planteaba y es que jamás se puede asegurar la seguridad alimentaria y nutricional en medio de conflictos".

Por otro lado, destacó a Latinoamérica y el Caribe como una región de paz y desnuclearizada e hizo hincapié en el deseo de que lo siga siendo.

"El establecimiento de esa zona libre de armas nucleares creo que ha sido una gran conquista de nuestra América Latina y Caribeña", dijo en el encuentro llevado a cabo en la sede de la Cancillería.

En ese sentido, recordó que muchas veces se dice que los latinoamericanos y los caribeños se encuentran alejados del contexto internacional.

"Yo diría que una de las mayores contribuciones que nosotros damos al sistema internacional es que esta región es una región de paz y una región desnuclearizada", reiteró.

Finalmente, Lubetkin destacó la participación de Uruguay en la OPANAL y en otros ámbitos regionales y multilaterales, al tiempo que remarcó el espíritu "pacifista e integracionista" que el país sudamericano tiene como una característica histórica.