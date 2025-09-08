Detenido por espiar para Bielorrusia un ex alto cargo del servicio secreto de Moldavia

La Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (Diicot) y el Servicio de Inteligencia Rumano (SRI) han informado de que hoy ha sido arrestado un hombre de 47 años, sospechosos de un delito de traición al transmitir información estatal secreta de forma continuada.

Ésos dos organismos no han identificado al detenido y el SRI ha indicado que tiene doble nacionalidad de Rumanía y Moldavia.

El Servicio de Inteligencia y Seguridad de la República de Moldavia confirmó en un comunicado que el detenido es un antiguo oficial de alto rango, pero sin dar su nombre.

Según la emisora rumana Antena3 CNN, se trata de Alexandru Bălan, quien entre 2016 y 2019 fue subdirector del Servicio de Inteligencia y Seguridad (SIS) de la República de Moldavia.

Ese medio asegura que Bălan fue arrestado en el aeropuerto de la ciudad rumana de Timisoara y trasladado luego a Bucarest.

La Diicot señaló en un comunicado que hay pruebas de que el sospechoso comenzó a entregar el año pasado al KGB, la agencia de inteligencia de Bielorrusia, información que podría poner en peligro la seguridad nacional de Rumanía.

En esa nota se señala que entre 2024 y 2025 el detenido se reunió en Budapest dos veces con agentes del KGB para recibir instrucciones y pagos por sus servicios.

El portal informativo Digi.24 afirma que Bălan presuntamente colaboró ​​con el servicio de inteligencia de la Federación Rusa antes de empezar a colaborar con Bielorrusia, ya que los agentes de este país pueden moverse con más facilidad por territorio de la Unión Europea.