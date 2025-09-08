España compra el retrato original de Bernardo Gálvez, héroe de la independencia de EE.UU.

Una copia de esta pintura cuelga en el Capitolio de EE.UU. desde 2014 por la importancia histórica del personaje.

Según adelantó el diario español ABC y confirmó EFE en el contrato, la obra fue comprada a María de Haya Gálvez por un importe de 60.000 euros.

Bernardo de Gálvez (1746-1786) fue gobernador de Luisiana y virrey de Nueva España.

Derrotó a los británicos en varias campañas en el golfo de México entre 1779 y 1781 y creó el primer ejército multirracial de América, creciendo su importancia histórica en EE.UU. gracias, especialmente, a la aparición de documentos que demostraron su apoyo a la Revolución Americana, que concluyó con la independencia.

De Gálvez desplegó una intensa actividad dirigida a contrarrestar la amenaza británica en los dominios españoles, a la par que prestó una cooperación decidida, temprana y eficacísima a la causa de la independencia norteamericana.

Entre otras aportaciones, envió numerosos cargamentos río Misisipi arriba con armas, municiones, mantas y medicamentos destinados a los ejércitos independentistas, a los que auxilió de este modo en batallas tan decisivas como la de Saratoga

También tomó la ciudad de Pensacola, capital de la Florida Occidental y sede del poder civil y militar británico en la zona.

A finales de 2014, el entonces presidente norteamericano, Barack Obama, firmó el documento por el que se le concedía el título de 'Ciudadano de Honor a título póstumo' de los Estados Unidos, un reconocimiento que solo poseen ocho personajes.

Fue entonces cuando se instaló en el Capitolio una copia pintada por Carlos Monserrate (1933-2025) del cuadro original, atribuido a Maella, que ahora se expondrá en el museo español del Ejército, en la ciudad de Toledo.