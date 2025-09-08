Evacuada la Terminal 4 de Heathrow por "un posible incidente con materiales peligrosos"

La Brigada de Bomberos de Londres indicó que "equipos especializados han sido desplegados para llevar a cabo una evaluación de la escena, y parte del aeropuerto ha sido evacuado como precaución mientras los bomberos responden".

El cuerpo precisó que "fueron alertados sobre el incidente a las 17:01 hora local (16:01 GMT), y se enviaron equipos desde Feltham, Heathrow, Wembley y estaciones de bomberos cercanas".

Un portavoz de Heathrow dijo que "los mostradores de facturación de la Terminal 4 se han cerrado y la zona evacuada mientras los servicios de emergencia responden a un incidente".

"Pedimos a los pasajeros no viajar a la Terminal 4 y estamos apoyando a quienes se encuentran en el lugar", añadió.

El portavoz apuntó que "todas las demás terminales están operando con normalidad" y dijo que ofrecerán más información tan pronto como sea posible.

Según la cadena pública BBC, de momento no se han registrado retrasos ni cancelaciones de vuelos.

Heathrow Airport es el principal aeropuerto del Reino Unido y uno de los mayores del mundo, que tuvo un récord histórico de pasajeros en 2024 con 83,9 millones, un 6 % más que el año anterior.