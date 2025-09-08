La oposición ugandesa denuncia el secuestro de uno de sus dirigentes en capital del país

El portavoz de la NUP, Joel Ssenyonyi, aseguró en la red social X que su adjunto, Alex Waiswa Mufumbiro, fue "violentamente capturado por militares" y obligado a subir a un vehículo frente a un tribunal de magistrados de Kampala.

Tras denunciar el secuestro, Ssenyonyi responsabilizó al Gobierno del presidente ugandés, Yoweri Museveni, al que acusó de "cobardía y criminalidad".

En los últimos meses, la NUP -encabezada por el cantante y político Robert Kyagulanyi, de 43 años, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine- y otros partidos opositores han denunciado lo que consideran una campaña de secuestros y torturas contra sus dirigentes.

La desaparición de Mufumbiro se produce pocos días después de que varios miembros y líderes del partido fueran secuestrados por el Ejército en una nueva ofensiva contra la oposición, según medios locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sábado, un miembro del equipo de seguridad de Bobi Wine fue secuestrado tras haber sido seguido durante más de una semana, según denunciaron sus familiares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horas después, el portavoz del Ejército, el general de división Felix Kulayigye, afirmó que el guardaespaldas había sido arrestado y acusado de realizar entrenamientos militares ilegales.

Con este caso, ya son cinco los integrantes del equipo de seguridad de Bobi Wine arrestados y detenidos en los últimos cuatro meses.

Museveni, de 80 años y en el poder desde 1986, ha confirmado que buscará la reelección en los comicios previstos para enero de 2026.

Su principal rival será Bobi Wine, quien también ha anunciado su candidatura.

Kyagulanyi ya se enfrentó a Museveni en las elecciones de enero de 2021, en las que el presidente fue reelegido en un proceso marcado por la desaparición de centenares de simpatizantes opositores, protestas reprimidas con munición real y al menos 54 manifestantes muertos.

En esos comicios, Museveni obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %.

El líder opositor, que ha sido detenido en varias ocasiones y cuyos mítines suelen ser dispersados por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos e incluso munición real, calificó aquellas elecciones como "las más fraudulentas de la historia de Uganda".