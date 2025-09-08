Las nueve medidas contra Israel que el Gobierno español aplicará de forma inmediata

Las decisiones encaminadas a aumentar la presión sobre Israel para que cesen los ataques hacen especial hincapié en aspectos económicos y en la prohibición de comerciar con armas y munición con Israel, veto que recogerá un real decreto ley, que prevé aprobar el Gobierno este martes y que deberá ser convalidado por el Congreso.

Agencias de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas, más de 18.000 de ellos niños, y que ha generado una hambruna en el norte del enclave que ha causado cientos de muertos.

Esta es la relación de iniciativas avanzada por el jefe del Ejecutivo español:

- Aprobación de un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel que el Gobierno de coalición acometió en octubre de 2023, junto a la prohibición "legal y permanente" de comprar y vender todo tipo de armamento, munición y equipamiento militar a este país.

- Los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes no podrán utilizar puertos españoles. Se les denegará el permiso correspondiente.

- Se denegará la entrada al espacio aéreo español a las "aeronaves de Estado" que transporten material de defensa destinado a Israel.

- Prohibición de entrar en España a quienes participen de forma directa en el "genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra" en la Franja.

- Veto a la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, una medida con la que el Ejecutivo quiere "combatir" estas ocupaciones de colonos y al tiempo frenar el desplazamiento forzoso de los palestinos y "mantener viva la solución de los dos Estados".

- Limitar los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

- Reforzar el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina incrementando los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en el paso de Rafah, y establecer nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentara y asistencia médica.

- Destinar diez millones de euros adicionales a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA) para el auxilio de la población de Gaza.

-Aumentar la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.