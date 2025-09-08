México finaliza asistencia consular para repatriación de connacional desde Sudán del Sur

En un comunicado, la SRE recordó que Muñoz Gutiérrez fue deportado el 20 de mayo por el Gobierno de Estados Unidos al país africano de "manera arbitraria" , después de terminar una sentencia de 25 años.

La dependencia explicó que el pasado 5 de septiembre el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivill Castro, se trasladó a esa ciudad para "personalmente recibirle e iniciar su repatriación hacia México" .

Añadió que en estos meses la Embajada, en coordinación con la dirección general de protección consular y planeación estratégica y la dirección general de África y Medio Oriente, mantuvo comunicación al más alto nivel con Sudán del Sur para asegurar que Muñoz Gutiérrez estuviera bien, en buen estado de salud y dar seguimiento a su proceso migratorio.

"En este plazo se mantuvo comunicación con su familia para actualizarles sobre las gestiones que se estaban realizando para su retorno seguro a México", indicó la SRE.

También señaló que personal consular de la Embajada en Etiopía y del Consulado en Frankfurt acompañaron a Muñoz Gutiérrez durante su repatriación, y fue recibido este domingo por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica en la Ciudad de México.

El Gobierno de México reiteró que la protección consular de las y los mexicanos, sin importar su estatus migratorio y el lugar del mundo en el que se encuentren, es la más alta prioridad de su política exterior.

El sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país africano indicó que México repatrió a Mu{o Gutiérrez, quien fue deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur junto con otros siete ciudadanos de distintos países.

En mayo pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su Gobierno no fue informado sobre la deportación por parte de Estados Unidos de un migrante mexicano a Sudán del Sur, quien fue expulsado junto con otros siete de distintos países.

Sheinbaum se refería al caso de Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano que estaba detenido en Estados Unidos acusado de homicidio y quien fue deportado al país africano.

Según detalló Sheinbaum, el Gobierno estadounidense no realizó el protocolo que existe para que los ciudadanos mexicanos sean repatriados al país, el cual es diferente para personas que cometieron algún delito, como el caso Muñoz Gutiérrez.