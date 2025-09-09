Abogadas piden a los países árabes que apoyen a las víctimas de violación judicialmente

En la sesión titulada 'Los Retos de Implementación y Acceso a la Justicia', organizada por la ONG Equality Now y Arab Women Organization en El Cairo, tras la presentación de un informe, tres abogadas y activistas de derechos humanos arrojaron luz sobre el complejo proceso de implementación de las leyes para proteger a las víctimas de violación en los Estados árabes.

Durante la conferencia, la responsable de la ONG egipcia Moasasat Qadaya al Marha (Fundación de Causas de la Mujer), Azza Suleiman, explicó que durante su trabajo en el terreno con víctimas de violación a lo largo de 38 años ha visto con sus propios ojos casos en los que no puede hacer nada, "porque tienen vergüenza de todos los trámites y todo el estigma que, aunque no se les expresa en palabras, se les dice con miradas o trato degradante".

Afirmó que la mayoría de los países árabes "no ven a las mujeres ni les da prioridad", por lo que cuesta mucho "dar pasos" a la hora de tomar medidas a favor de las víctimas.

Este martes un análisis jurídico en profundidad de los 22 países miembros de la Liga Árabe, titulado 'En busca de justicia: leyes sobre violación en los Estados árabes', señala que los códigos penales "discriminatorios y la mala aplicación de las leyes fomentan la culpabilización de las víctimas, perpetúan estereotipos nocivos y permiten a los perpetradores evadir la responsabilidad penal".

Suliman recalcó que "ni siquiera" hay un "cuerpo policial preparado para saber cómo tratar con las víctimas".

Ideas como, por ejemplo, que nadie debe tocar a la víctima cuando entra a la comisaría a denunciar el crimen y que se la trate con respeto son necesarias.

"Si a los hombres les da miedo entrar a las comisarías, imagínate una víctima mujer que entra con esta crisis", dijo. Por eso mismo, hace un año y medio la Fundación de Causas de la Mujer Egipcia creó un proyecto para "construir confianza entre las comisarías y las chicas y mujeres".

Por otro lado, la abogada libanesa y activista de derechos humanos en la ONG KAFA, Fatima Al Hajj, confirmó que las costumbres y tradiciones que estigmatizan a la mujer al sufrir violación es un "obstáculo serio".

“Desgraciadamente desde el punto de vista de cultura médica, judicial, policial o fiscal, estamos en necesidad de talleres de trabajo para dar a conocer sobre cómo tratar con las víctimas", aseveró Al Hajj aclarando que "no es solo cuestión de texto, sino cuestión de implementación".

"Podemos hacer un texto bonito y decir que tenemos un texto ideal, pero si no activamos las maneras de aplicarlo, estamos ante un obstáculo”, puntualizó.

El informe de Equality Now asegura que los países árabes no definen ni procesan adecuadamente a las víctimas de violación, delito que queda restringido sólo al uso de la fuerza sin reconocer el consentimiento libre e informado, dejándolas sin una protección efectiva, con obstáculos probatorios y estigmas de por vida.

El derecho internacional define la violación como cualquier acto de penetración sexual, utilizando cualquier parte del cuerpo u objeto, cometido sin el consentimiento pleno e informado de la víctima.

Sin embargo, muchos países árabes sólo clasifican como violación la penetración vaginal con pene, mientras que otras formas de penetración no consentida, como puede ser a través del ano, se clasifican como delitos diferentes y menores, con penas significativamente más leves que "refuerzan las jerarquías nocivas de la violencia sexual".