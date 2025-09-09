El ministro de Exteriores israelí ve una "alianza" entre el Gobierno español y Hamás

El Ejército de Israel atacó unos edificios residenciales en Doha donde miembros de Hamás estaban celebrando una reunión, en un bombardeo en el que han muerto al menos cinco miembros del grupo palestino, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora del grupo islamista.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Saar se refirió al paquete de medidas contra su país anunciado este lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que Hamás aplaudió, y la condena de España por el ataque de su país en suelo catarí.

El ministro compartió dos noticias de medios españoles sobre estos dos sucesos y señaló que "así es como se ve una verdadera alianza".

Este martes, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, detalló el paquete de nueve medidas contra Israel que adelantó ayer Sánchez en una comparecencia en la que denunció el "genocidio" en Gaza.

Entre las medidas está la prohibición de entrada en España a los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, después de que el lunes Israel vetara el acceso a su país de dos ministras españolas.

La acción de Israel contra Catar se produce después de que Saar afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.